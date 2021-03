Ciudad de México (MiMorelia.com).- Verónica Castro recibió ya la primer dosis de la vacuna contra Covid-19, y lució irreconocible ante las cámaras.

Verónica Castro lució una cabellera repleta de canas, lo que causó asombro entre sus seguidores.

Se sabe que la actriz ya tiene tiempo viviendo en Acapulco, Guerrero, donde recibió la vacuna contenta y además aceptó tomarse las fotografías.

NO No No … México Se Saco La Loteria Al Tener A Esta Gran Mujer Que Es Más Bella De Todo El Mundo Entero…. Pero Que Presiosa Se Mira Nuestra Adorada Y Querida Verónica Castro @vrocastroficial 💁‍♂️🌈 Que Dios Me La Cuide Siempre Y La Quiero Mucho ❤ pic.twitter.com/p217TYFxJZ

— Juanito López ❤ (@Juancito7000930) March 19, 2021