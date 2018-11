Por: Adoración Araiza

Veracruz (Rasainforma.com).- Luego de que el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, ofreciera una conferencia de prensa para revelar datos importantes sobre el asesinato de la joven Valeria Cruz Medel, hija de la legisladora de Morena, Carmen Medel, el gobernador electo del estado de Veracruz señaló que la versión ofrecida por Yunes no es creíble.

Sin embargo, el gobernador electo del estado de Veracruz, Cuitláhuac García no termina de creer en esta versión, por lo que en entrevista con MVS Radio que:

“La explicación que da el gobernador no es creíble, hay cosas que nos dejan dudas, dice que fue una confusión, no es creíble porque en las primeras versiones se supo que el homicida esperó a la víctima hasta identificarla, por lo tanto, el no tenía confusión y fueron nueve disparos, eso es lo que relatan las primeras versiones, por lo tanto, el supuesto error no es creíble”, señaló el morenista.