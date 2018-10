Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos aseguró que la caravana de migrantes tiene como objetivo desafiar la soberanía y la frontera de Estados Unidos, ya que es organizada por grupos de izquierda en Honduras y financiada por Venezuela.

Para Pence la única solución es que el Congreso al fin acepte el financiamiento de la construcción del muro fronterizo con México para asegurar la frontera y bloquear los caminos usados por traficantes de personas.

Añadió que esto tiene que ir acompañado de acciones en las elecciones legislativas el 6 de noviembre para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado, ya que los traficantes no sólo se aprovechan de los huecos que hay en la frontera sino también de los huecos legales.

“Tenemos una crisis en nuestra frontera sur y la única manera en la que vamos a poder lidiar con esa crisis en largo plazo es haciendo cambios en las leyes”, indicó.

La caravana, que se estima está integrada por más de 7 mil personas, ha avanzado 75 kilómetros desde que cruzó la frontera con Guatemala y todavía le quedan más de mil 600 kilómetros por delante.

Por otra parte el pasado 18 de octubre, el presidente de Estados Unidos compartió en su cuenta de Twitter un video en el que se muestra a un hombre mientras reparte dinero entre los integrantes de la caravana de migrantes.

Si bien hay varias teorias que circulan en redes sociales al respecto, el mandatario norteamericano afirmó que esto es obra de sus adversarios políticos: los demócratas.

Can you believe this, and what Democrats are allowing to be done to our Country? pic.twitter.com/4aDpASkjIU

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2018