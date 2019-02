Por: Alina Espinoza

Polonia (Rasainforma.com).- Este viernes, el presidente polaco, Andrzej Duda y el vicepresidente estadounidense, Mike Pence acudieron al antiguo campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, lugar donde más de un millón de personas fueron asesinadas durante la Segunda Guerra Mundial.

Ambos políticos estuvieron acompañados de sus esposas, Agata Kornhauser-Duda y Karen Pence; acudieron a una parte de la exposición del Museo de Auschwitz y algunos barracones y cámaras de gas.

Karen and I were deeply moved by Birkenau and Auschwitz. It was a scene of unspeakable tragedy, reminding us of what tyranny is capable of. #NeverAgain pic.twitter.com/Ogp8eZEL5R

polaco Maksymilian Kolego, quien dio su vida por otro prisionero, y que le valió la canonización del papa Juan Pablo II en 1982.

In the second part of their visit at @AuschwitzMuseum the President of Poland @AndrzejDuda and the Vice President of the USA @VP Mike Pence visited the site of the Auschwitz II-Birkenau camp. pic.twitter.com/gG2guoDUY5

