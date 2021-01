Estados Unidos (MiiMorelia.com).- Robert Bigelow, un empresario que se volvió millonario gracias al sector inmobiliario y las inversiones aeroespaciales, ofreció un millón de dólares a las tres personas que puedan responder la pregunta de si hay vida después de la muerte.

Sin embargo, no sólo se trata de responder «sí» o «no», sino que hay una serie de requisitos que los competidores del concurso deben de cumplir para poder ser acreedores del dinero.

Según información del diario estadounidense The New York Times, el hombre de 75 años está muy interesado por el tema extraterrestre, Objetos Voladores no Identificados (OVNIS) y lo que pasa después de la muerte.

Hace casi un año, en febrero de 2019, falleció su esposa Diane Mona, por lo que su duda sobre si existe la vida después de la muerte creció exponencialmente.

Por lo que lanzó un concurso en la página BICS para que participe todo aquel que crea tener la respuesta correcta sobre la “posibilidad de supervivencia de la conciencia humana luego de la muerte”.

En la página web se especifica que será hasta el 28 de febrero que se recibirán solicitudes de “investigadores serios y con experiencia en el tema”.

Los participantes no sólo deben responder esta pregunta, sino que además deberán escribir una tesis de 25 mil palabras sobre el tema y tendrán hasta el 1 de agosto para entregar el trabajo escrito y participar en el concurso.

What lies beyond death? Robert Thomas Bigelow, the maverick Las Vegas real estate and aerospace mogul, is offering nearly $1 million in prizes for the best evidence of “the survival of consciousness after permanent bodily death.”https://t.co/rOewRyNxHl

— The New York Times (@nytimes) January 21, 2021