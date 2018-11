Por: Adoración Araiza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- En su último día como Canciller de México, Luis Videgaray Caso, emitió un mensaje de despedida y deseó éxito a Andrés Manuel López Obrador.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, aseguró que fue un privilegio de vida, asumir la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tras ser designado por el presidente, Enrique Peña Nieto.

“Mucho éxito a quien a partir del 1º de diciembre será el Presidente de todos los mexicanos, al Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Deseo mucho éxito a quien en breve será mi sucesor, el Licenciado Marcelo Ebrard; he tenido la posibilidad de trabajar con él de cerca en esta transición y no tengo la menor duda que la SRE queda en muy buenas manos, en manos de quien no tengo duda, será un gran Canciller”, señaló Videgaray.