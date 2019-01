África (MiMorelia.com/Redacción).- A tan solo unos instantes de nacida, una jirafa bebé luchó incansablemente hasta lograr ponerse de pie por primera vez, el lecho fue captado en video y ha llenado de ternura a usuarios de redes sociales.

A través de su cuento de Twitter, National Geographic (canal de televisión por cable y satélite lanzado por la National Geographic Partners) compartió el video de la jirafa recién nacida.

El video de más de un minuto muestra a la jirafita cayendo y levantándose, intentando ponerse de pie.

Su madre, que se encuentra a un lado de la cría la observa e incluso intenta ayudarla, la historia termina con un final feliz con la jirafa parada en sus cuatro patitas.

A newborn giraffe can find its feet—after a little stumbling around—in mere minutes pic.twitter.com/R7xFsM5Ac0

— National Geographic (@NatGeo) January 21, 2019