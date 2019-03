Iguala, Guerrero (MiMorelia.com/Redacción).- Otro video en donde se muestra, desde un ángulo diferente, la historia de la mujer que presuntamente apuñaló a su pareja sentimental el pasado domingo ha salido a la luz.

En dicha grabación realizada, por un posible huésped, desde el interior de una de las habitaciones del hotel “La Cascada“ se observa a la joven identificada como Amayrani “N”, pedir, con palabras altisonantes un taxi que, presuntamente, usaría para trasladar al joven herido a un hospital.

Pidan un pu$# taxi, grita histérica la joven, mientras golpea en el rostro al hombre identificado como Erick Omar “D”, mientras le dice: “reacciona Omar, no me dejes, no me dejes, por favor”.

El joven se encuentra tirado semiconsciente pidiendo agua de tomar, mientras tanto, la joven corre de un lado a otro.

En el minuto siete con 14 segundos el joven grita, agárrenla, trae una navaja, mientras ella niega la situación.

El hombre golpea en el rostro a la joven, se pone de pie, mientras ella hace lo mismo, él le jala el cabello y la hace caer, mientras él sigue corriendo tomándose el estomago con mano.

Todo parece indicar que este video fue previo a que se hiciera famoso en donde la mujer se encuentra abrazando al hombre.

Versiones extraoficiales apuntan a que ambos eran pareja ocasional, cada uno tiene una relación con otras personas, incluso se habla de que ambos tienen hijos.

