Ciudad de México (Rasainforma.com).- La mañana del pasado miércoles tomó fuerza el hashtag #TeBuscamosKaren, con ello se conoció el caso de Karen Espíndola, quien supuestamente había desaparecido tras abordar un taxi en esta ciudad.

Al final del día se difundió un video que desmentiría tal versión, ya que se observa a la mujer en compañía de un hombre al interior de un bar, donde presuntamente estuvo de las cuatro de la tarde del martes 3 de diciembre hasta las dos y media de la mañana del miércoles 4.

ASÍ estaba KAREN Espíndola con un hombre DENTRO de un BAR en Coapa, mientras su familia, y decenas de agentes de la @PGJDF_CDMX y de la @SSP_CDMX la buscaban pues la creían secuestrada por un taxista.

Salió de ahí hasta esta madrugada… pic.twitter.com/UTRnRNLETi — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 5, 2019

Finalmente la joven apareció y regresó a su casa alrededor del medio día del pasado miércoles, así lo confirmaron autoridades, al mismo tiempo ya estaba en proceso una investigación.

Cuando aún no se sabía nada de Karen, el caso causó indignación ya que la mujer mandó un mensaje a su mamá en el que decía que ya iba a casa y que había tomado un taxi a las afueras del Metro General Anaya. “Mami este señor se ve bien sospechoso y grosero” dijo en un último mensaje a su mamá. Tras no saber de ella, la alerta comenzó.

El vocero de la Procuraduría General de Justicia capitalina, Ulises Lara, señaló en entrevista con Azucena Uresti, que dichas imágenes servirán para la integración de la carpeta de investigación.

“Hay que tenerlo (el caso) con mucho cuidado y reserva. Estamos en la posibilidad de siempre cuidar que la persona que ha sido señalada como víctima no revictimizarla”, dijo Lara. Al momento la joven de 30 años no ha dado su respectiva declaración.

“No me arrepiento de querer ver viva a mi hermana”: hermano de Karen

El joven Daniel Espíndola usó las redes sociales para dar a conocer el caso de la desaparición de Karen, en donde pedía ayuda a la población por cualquier información. Así es como creció el hashtag #TeBuscamosKaren que movió a las autoridades de manera oportuna.

Finalmente todo indica que la joven no fue secuestrada y por el contrario estaba tomando en un bar de Coapa, es decir, mintió a su familia al decir que se había subido a un taxi y que el conductor se veía “sospechoso”.

Ante el caso, Daniel señaló “Aún sabiendo que me equivoqué en confiar en mi hermana, pero no me equivoqué en hacer todo mi esfuerzo para que no fuera la última vez que la vería con vida”.