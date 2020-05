Singapur (Rasainforma.com).- El confinamiento se ha suavizado en algunas partes del mundo, principalmente en Asia, donde la gente ya ha podido salir a las calles y retomar sus actividades cotidianas poco a poco pero con ciertas restricciones.

Una de esas restricciones es mantener el distanciamiento social por lo que en Singapur utilizan un perro robot que vigila que se cumpla esa norma.

El perro-robot se llama Spot, es fabricado por la compañía Boston Dynamics y cuenta con cámaras para ver por dónde camina pero no graba nada, por lo que no hay invasión a la privacidad, y con un megáfono recuerda a las personas mantenerse a un metro y medio de distancia entre sí.

