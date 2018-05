Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hasta este día permanece en vilo la instalación de casillas electorales para los procesos local y federal en 66 comunidades indígenas de los municipios de Cherán, Quiroga, Tingambato, Nahuatzen y Charapan, informó el consejero del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Humberto Urquiza Martínez, quien dijo que en próximas semanas habrán de sostener encuentros con representantes de las mismas, para tratar de que cambien su negativa.

El integrante del Consejo General del IEM recordó que los temas relativos a la instalación y ubicación de casillas competen al Instituto Nacional Electoral (INE) que a la fecha reporta renuencia para la habilitación de 66 casillas, principalmente en poblaciones indígenas donde –valga decirlo- se evidencia hartazgo hacia los partidos políticos y sus representantes.

“Lo que hemos tratado es de acercarnos con algunos grupos de comunidades indígenas que han dejado entrever la posibilidad de trabajar algo en ese tema, hay otros que han sido muy tajantes en que no va, pero con todo y todo estamos trabajando con esas comunidades, aún cuando han dicho que no, para tratar de hacer el esfuerzo para en la medida de lo posible no sean tantas las que no se van a instalar”, agregó.