Ciudad de México (Rasainforma.com).- Las muestras de amor en una pareja pueden presentarse de distintas maneras; desde un regalo, una carta, dedicar una canción, entre otras.

Sin embargo, también la comprensión y apoyo a tu pareja pueden ser una muestra de afecto cuando pasa por una dificultad.

Precisamente esta última muestra de cariño dio una joven a su pareja, cuando la invitó a salir de una manera emotiva.

El joven le comenta a su novia que no tiene dinero para salir porque tuvo que pagar unas cosas, por lo que la invita a sentarse a comer un pan y un refresco.

“Me tocó pagar unas cosas y me quedé sin plata, si usted quiere nos podemos sentar aquí y pedimos una gaseosa, un pan o algo. Y si no quiere vamos para la casa”, dijo el joven mientras grababa la reacción de su novia.

En ese momento la joven le responde con los ojos llorosos que “para divertirse no hay que salir a lugares caros. No, no me mires así que me vas hacer llorar. Obvio, así sea en un parque sentados”.

El video se popularizó por la reacción de la joven y ya cuenta con más de 100 mil reacciones en Facebook.

Por: Arturo Trujillo/E