Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este miércoles la hija y asesora del presidente Donald Trump, Ivanka Trump, destacó que la visita del mandatario Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos servirá para profundizar la amistad que hay entre ambos países.

A través de su cuenta de Twitter, Ivanka Trump dio la bienvenida al mandatario mexicano, quien llegó anoche a Washington, para celebrar la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Reflecting on great memories as POTUS welcomes President López Obrador to celebrate the new USMCA trade agreement.

Our nations are bound together by common values, shared love of freedom & deep devotion to faith & family. This visit will further deepen our strong friendship🇺🇸🇲🇽 pic.twitter.com/f4MeTj98i5

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 8, 2020