¡Vive la experiencia “picnic” en la terraza del Dr. Cebiche!

En esta ocasión te voy a contar sobre la experiencia picnic que viví el pasado fin de semana en La Terraza del Dr. Cebiche.

El chef Miguel Baltazar es originario de Morelia, quien después de varios años de navegar venturosamente en los mejores destinos turísticos del país y del extranjero, decidió regresar con su barco y su tripulación a la capital michoacana.

Ha trabajado para importantes hoteles y restaurantes de lujo en exclusivos destinos de playa en México y ha sido también, Chef Ejecutivo en las Islas Británicas.

Si nos detenemos en el detalle de que los ingleses son personas muy puntuales, al igual que la mayoría de los europeos o turistas que gustan de vivir entre cruceros, puertos y océanos, con una educación de primer mundo y una cultura muy disciplinada; entonces podemos darnos una idea de lo importante que es el “timing” o la sincronización y los tiempos exactos en la preparación, presentación y entrega de sus platillos.

No estamos hablando de cualquier chef; estamos hablando de todo un equipo de trabajo y años de experiencia en cumplir con los más altos estándares de calidad mundial. Se trata pues, del Dr. Cebiche; una creación del chef Miguel Baltazar; un concepto de cocina itinerante que se mueve como las olas del mar y a pesar de las tempestades.

Durante los siguientes dos meses, los morelianos podemos degustar sus platillos y creaciones, pero quizá mañana se encuentre en otro puerto. Es por ello que, te sugiero que vivas esta experiencia y no te pierdas la oportunidad de hacer un picnic con el Dr. Cebiche.

Para llegar a La Terraza se necesita el GPS, un mapa a la mano, o definitivamente tener la contraseña de acceso, es por ello que hago énfasis en que, si quieres conocerlo y saborear sus recetas, envíale primero un WhatsApp al Doctor, para que te de la ubicación y los tips de acceso.

En las escaleras te recibe Raúl Mosri; Sous Chef

Un joven chef que se siente “feliz, feliz” de poder manipular y cocinar un pez Lobina Rayada, que, a su consideración, es de los mejores del mundo y que se cultiva sustentablemente en el Océano Pacífico.

De entrada

El Dr. Cebiche es un doctor de la cocina con bigotes peculiares, de ojos grandes y expresivos que nos recuerdan a Salvador Dalí, con lentes y con una vestimenta tropical que nos hace pensar… “este tipo no es de aquí” Mientras posa frente a la cámara con enormes peces; un Atún Aleta Amarilla ¡de 15 kilogramos! –por ejemplo-.

Los mezcales

Para quedarte a comer en la terraza, muy al estilo picnic, casual, relajado, sin que sea un restaurante, pero con todos los elementos para sentarte relajadamente y degustar un exquisito coctel preparado por Manne, el mezcolatra de la casa.

¡Yo pedí un coctel de mezcal con maracuyá!

… Con una bella vista a la ciudad y el aire fresco que todas las mujeres de mi edad agradecemos.

O si prefieres llevarte las delicias del doctor hasta tu casa, puedes esperar ahí tranquilamente, con un clamato especial, mientras te entregan tus alimentos en empaques y contendedores que provocan una reacción de sorpresa, alegría y emoción tan sólo de verlos y destaparlos.

¡Ésta parte fue de mis favoritas, pues me sentí como niña destapando regalos del mar!

El menú

El menú es distinto cada fin de semana y sólo disponible vía WhatsApp, ya que cada jueves se diseña una carta distinta de acuerdo a los productos recién llegados del mar “Con B. de Bien Pinchi Fresco” -Visita el perfil del “mentado doctor” en las redes sociales para que descubras su número y le envíes un whats.

Las creaciones que me comí

Una tostada fifí –pregunta de qué está hecha, para que te des un quemón-

¡Almejas Tatemadas! Yo no sé qué les pone el doctor, pero en verdad “no tienen madre”. ¡Ultra exquisitas! It´s a must.

Camarón azul “una docena de puro amor costeño”. Son camarones de pesca artesanal de la Cooperativa de Pescadores de Guasave, Sinaloa.

También degusté de dos exquisiteces denominados “Majadero” y “Kampachingón”. Tostadas con los sabores del mar y uno de ellos, con un toque de cecina.

¿Te gustan los ostiones? Pregunta por “Kumamoto” –Se me volvió a hacer agua la boca-

Tostada de crudo de atún, con ingredientes espectaculares: Atún Aleta Amarilla marinado en ponzu de serrano, cítricos, pepino, aguacate, wasabi, cebolla curtida y el toque especial de la ponzoña.

Pregunta por la ponzoña del Dr. Cebiche porque no me atrevo a contarte; está como la canción de Ana Bárbara “me asusta, pero me gusta”. ¡Es una ponzoña picante, pero sabrosa!

Ya no puedo contarte más porque es mucho más emocionante si lo vives tú mismo.

Si eres de los que gustan de pescados y mariscos, frescos, recién traídos del mar y, además; te gusta apoyar el consumo local y te atreves a vivir experiencias distintas, fuera de lo cotidiano, entonces visita al Dr. Cebiche y comprueba lo que aquí te cuento.

Andrea Cambrón

@laentrevistaconandrea

@saboramor_morelia

