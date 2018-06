Hawái (MiMorelia.com/Redacción).- Tras la erupción del volcán Kilauea, habitantes de la isla han hallado pequeñas gemas verdes, las cuales recogen y guardan, aquí te decimos de qué se trata.

Estas piedritas verdes se conocen como olivinos, piezas que se pueden encontrar en la lava fría, o cuando pedazos de lava es aplastada por coches o el tráfico peatonal, indicó Cheryl Gansecki, geóloga de la Universidad de Hawái-Hilo.

La experta señaló a Mashable que los cristales de olivino están incrustados en el líquido de basalto pahoehoe (lava almíbarada) y que son expulsados violentamente durante las erupciones volcánicas, en su encuentro con el océano es cuando se forma la piedra.

Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this – tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t

— Erin Jordan (@ErinJordan_WX) 11 de junio de 2018