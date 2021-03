Estados Unidos (MiMorelia.com).- La unidad de Volkswagen AG en Estados Unidos cambiará el nombre de sus operaciones en el país a “Voltswagen of America”, ya que se está centrando en vehículos eléctricos, confirmó el grupo.

Será a partir de mayo cuando se comience a usar el nombre, aunque el anuncio se produjo luego de que medios de prensa informaron el lunes sobre un comunicado provisorio publicado por error en el sitio web de la compañía.

We know, 66 is an unusual age to change your name, but we’ve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 – available today. #Voltswagen #ID4 pic.twitter.com/pKQKlZDCQ7

— Voltswagen (@VW) March 30, 2021