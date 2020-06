Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por segundo día consecutivo jóvenes de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM) junto con maestros de la Sección XVIII disidente saldrán a manifestarse en las calles de Morelia, además de advertir el cierre de la Secretaría de Finanzas del Estado como medida de presión para que se eche abajo la convocatoria de nuevo ingreso, y sean liberados los ocho estudiantes vinculados a procesos por bloquear las vías del tren.

Los estudiantes de las Normales liberaron la tarde del miércoles el Servicio de Administración Tributario (SAT).

Sin embargo este jueves los voceros de la ONOEM advirtieron que regresarán a tomar la Secretaría de Finanzas del Estado y la avenida Ventura Puente en conjunto con un grupo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pues en su perspectiva las autoridades estatales insisten en no modificar la convocatoria que a su juicio perjudica al normalismo de Michoacán por la reducción de 44 espacios para el ciclo escolar 2020-2021.

Aunque los normalistas fueron recibidos por el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Francisco Sánchez Alfonso, reiteraron que lo funcionarios se mantienen en una «cerrazón», por tanto, sus demandas siguen sin ser escuchadas.

Pese a la contingencia sanitaria y los tres mil 080 casos confirmados por Covid-19 que se registraron este miércoles en Michoacán, los normalistas emprenderán una nueva marcha desde el Jardín de Villalongín hasta el Centro Histórico de Morelia después de las 10:00 de la mañana, en donde realizarán un mitin político para volver a exigir a las autoridades estatales la instalación de una mesa de negociación resolutivos, es decir en la que se acepte la modificación de la convocatoria.

Informaron que también mantendrán bloqueada la avenida Madero a la altura del Congreso del Estado donde un grupo se mantendrán hasta ser escuchados.

Los jóvenes serán acompañados por profesores democráticos del magisterio michoacano, quienes por su parte piden a la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) el pago de los recursos atrasados para diferentes niveles educativos como los maestros eventuales, los de educación especial, así como la basificación de los egresados de las Normales de la generación 2019.

Integrantes de la organización aseguraron que por su parte realizan una campaña para evitar que las autoridades de la SEE entreguen las fichas para que los interesados no puedan realizar el examen de nuevo ingreso a las Normales a finales del mes de julio, pues insistieron en que dicha convocatoria no tiene validez porque no fue elaborada bajo el consenso de los estudiantes como se ha hecho en años anteriores.

De acuerdo a los voceros de la ONOEM, las protestas no cesarán en la capital michoacana hasta que todas sus demandas tengan solución, como por ejemplo, la liberación inmediata de los ocho estudiantes que en días pasados fueron vinculados a proceso por emprender una serie de bloqueos de las vías del tren en diferentes puntos del Estado como Tiripetío y la comunidad indígena de Caltzontzin.

Por: Guadalupe Martínez/rmr