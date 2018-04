Votaré por quien se comprometa a revertir reforma energética: Cárdenas

Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de su cuenta personal de Twitter, el fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, señaló que otorgará su voto a quien se comprometa a impulsar la reversión de la contrarreforma constitucional de los artículos 25,27 y 28 en materia energética.

1/2 No cerraré puertas a quienes me buscan para entablar diálogos. Fotos no significan mi apoyo. En la CDMX votaré por el compañero del Centro L. Cárdenas: Marco Rascón.

— Cuauhtémoc Cárdenas (@c_cardenas_s) April 25, 2018