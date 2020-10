Estados Unidos (Rasainforma.com).- En Estados Unidos previo a la jornada electoral existe la llamada votación anticipada, donde hasta dos meses antes, los ciudadanos pueden emitir su voto.

La mayoría de los estados de Estados Unidos permiten el voto anticipado, mismo que se puede hacer de manera postal o presencial.

En los estados de Georgia y Texas, que comenzaron con el voto anticipado el pasado 12 y 13 de octubre respectivamente, se presentaron largas filas para emitir el voto. Algunos votantes tuvieron que esperar de 4 a 6 horas para poder hacerlo. Incluso The Guardian señala que algunas personas esperaron hasta 10 horas. Lo mismo pasó en otros estados como Virginia.

It’s the first day of early voting in Virginia, and I think Virginians are excited to vote. There’s a two hour line in Fairfax County already.

Este año, debido a la pandemia, algunos estados hicieron énfasis en votar de esta manera para evitar aglomeraciones el próximo 3 de noviembre, y de acuerdo con la Universidad de Florida, que realiza el proyecto Elecciones Estados Unidos, al momento han votado unos 11.3 millones de ciudadanos estadounidenses de esta manera.

AMERICA DECIDES 2020: Lines wrapped around polling locations as early voting got underway in Texas on Tuesday.

More than three million people have registered to vote statewide since the last presidential election. https://t.co/JWbkiCkHSz pic.twitter.com/TbtcaRgbPu

