Guanajuato, Guanajuato (Rasainforma.com).- José Antonio Yépez, alias «El Marro«, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) apareció en un video en donde en un tono retador, contesta al gobierno de México por la captura de su madre, hermana y prima.

Al líder delincuencial se le ve sentado en una silla, en donde se refiere a las autoridades con palabras altisonantes y da a entender que no permitirá el ingreso de la gente del Cartel Jalisco Nueva Generación a Guanajuato.

“Pero una cosa sí les digo, aquí le vamos arriar todavía, y aunque me cueste trabajarle a los señores de la frontera o algunos señores de los de Sinaloa (…) primero les he de servir a cualquiera de los señores pero a esos hijos de su… (CJNG) no los voy a dejar entrar, pa’ que sepan. Yo no les tengo miedo, ya se los he comprobado tres veces…”.

Posteriormente se refirió al gobierno como que “humillaron e hicieron lo que quisieron con la familia (…) y les voy a ser una piedra en el zapato (…) Es lo que les quiero decir, y no crean que porque se llevaron a mi madre, ahora pónganla de operadora financiera, jefa de cártel, como lo saben hacer”.

Aseguró que “le va a echar más hue… al asunto, no crean que a mí me espantan, esto ni a pedo llega”, señaló como en advertencia de que seguirá con la oleada de violencia en el estado.

Cabe recordar que la tarde del pasado sábado se realizó un operativo en Celaya, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a María “N”, Juana “N” y Rosalba “N”; madre, hermana y prima de «El Marro», por lo que se desató la violencia en el municipio de Celaya.

Confirmado, el gobierno tiene a la mamá del Marro.

Advierte qué tal vez se una a carteles más grandes para seguir con poder.

Al parecer este es un mensaje para el gobierno y para el Mencho (CJNG).

En pocas palabras va a continuar la sangre en el estado.pic.twitter.com/Nb5f95WjoQ — Sol Arriaga V. (@SolArriagaV) June 21, 2020

Anteriormente también grabó un video en donde al borde de las lágrimas agradeció a “la banda” por el apoyo que ha recibido.

‘El Marro’ lanza videos tras la detención de su mamá, hermana y prima pic.twitter.com/1KCrAobsnK — Ángel Salinas (@SalinasAngel) June 21, 2020

AC/rmr