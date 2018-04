Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el amago de que se va a meter a operar en el municipio de Pátzcuaro, aseguró el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martín García Avilés, que el alcalde, Víctor Manuel Báez Ceja, “se va a arrepentir” de haber cambiado la candidatura del PRD por la de Morena.

“Vamos a ganar, Víctor Báez, te doy mi palabra que se va a arrepentir de haber hecho este desaguisado al partido que lo hizo y lo formó políticamente”, subrayó.

Báez Ceja busca la elección consecutiva por un segundo periodo de tres años al frente del Ayuntamiento de Pátzcuaro, y el viernes pasado hizo pública su decisión de no competir por el Sol Azteca, con el argumento de que pretendían imponerle a los miembros de la planilla.

Para el líder de los perredistas esa postura no es más que un “capricho” del edil para colocar a sus “cuates”, ya que entre sus funciones no estaría la definición sobre quiénes van o no a la planilla.

“Se fue como una chacha regañada y por la puerta de atrás”, exclamó, aunque luego al ser cuestionado sobre su expresión en torno a las empleadas domésticas, se disculpó y corrigió: “se fue de la candidatura de la misma forma como introdujo a Julio César Godoy a la Cámara de Diputados, por la puerta trasera y con mucho sigilo”.

Para concluir, lo definió como poco agradecido con el partido que lo llevo a la alcaldía, a una diputación local, y, a dirigencia estatal.

