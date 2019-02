Vucevic y Ross hacen magia de visita en Toronto (Resumen NBA)

Estados Unidos (Rasadeportes.com).- Con su doble-doble de 23 puntos y 12 rebotes, Nikola Vucevic hizo la diferencia al principio del juego, e impulso la ventaja tempranera del Magic al conseguir un rebote defensivo que terminó en doble y luego lograr otra canasta.

En el segundo cuarto, Jodie Meeks acercó a Toronto con dos triples al hilo, pero Terrence Ross mantuvo a Orlando a la cabeza, y consiguió vengarse de su ex-equipo al ser el máximo anotador del juego con 28 puntos, y 9 rebotes.

Jerian Grant y el propio Ross anotaron triples en el último cuarto que le dieron un colchón al Magic en la recta final del juego. Kyle Lowry y Marc Gasol trataron de regresar en el encuentro, pero de nuevo, una serie de triples por parte de Vucevic y Jonathan Isaac mantuvieron a raya al cuadro local, que se tuvo que conformar con la derrota.

Denver 123, LA Clippers 96

DENVER- Los Nuggets de Denver aprovecharon el descalabro de Golden State y se pusieron a un juego de la cima del Oeste al masacrar 123-96 a los Clippers de Los Ángeles, este 24 de febrero.

Lou Williams no arrancó como titular, pero desde un inicio fue el más peligroso de los Clippers con 24 puntos anotados en el juego. Sin embargo, él y su equipo se fueron diluyendo en el tercer cuarto, donde Nikola Jokic y Paul Millsap tomaron el protagonismo en la duela con 16 rebotes, y 22 y 21 puntos respectivamente, avasallando a Los Ángeles en la segunda mitad.

Paul has been doing his thing, recording his third-straight double-double. #MileHighBasketball pic.twitter.com/KHoprLkGx6

— Denver Nuggets (@nuggets) February 25, 2019