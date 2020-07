Ciudad de México (Rasainforma.com).- La tarde de este miércoles las cuentas de Twitter de grandes personalidades como o Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk y Jeff Bezos, aparentemente, fueron vulneradas para promover una estafa de Bitcoin.

Además, pese a que cuentan con un sistema de seguridad fuerte, compañías relacionadas con las criptomonedas como Coinbase, CoinDesk, Fermini, Ripple y Bitcoin también resultaron afectadas.

Las cuentas publicaron tuits prometiendo duplicar la cantidad de Bitcoins enviadas por cualquier persona en los próximos 30 minutos.

En este sentido, la plataforma de noticias de seguridad cibernéticaThe Hacker News señaló que la cuenta de bitcoin involucrada ya había recibido más de un millón de dólares, hecho que ya es investigado.

🔥 WATCH OUT 🔥

Many popular #cryptocurrency-related verified Twitter accounts got simultaneously compromised and tweeted an identical «Crypto For Health» #SCAM message.

Hacked people and organizations include Gemini, #Binance, Binance’s CEO, #Coinbase, CoinDesk, and KuCoin. pic.twitter.com/AvKveQEC0J

— The Hacker News (@TheHackersNews) July 15, 2020