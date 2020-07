Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Walmart convertirá sus estacionamientos en unos autocinemas para disfrute de las familias que acudan a hacer sus compras a esta cadena comercial.

Se trata de una iniciativa que la empresa dio a conocer en Twitter y que iniciará en agosto de este año.

Starting in August at select Walmart stores, we’re partnering with @Tribeca and rolling out the red carpet for drive-in movie premieres, complete with car-side 🍿and 🥤service. Stay tuned for more details. See you at the movies! https://t.co/JfUPB6QK8C pic.twitter.com/t4Enk8aYzL

— Walmart (@Walmart) July 1, 2020