Estados Unidos (MiMorelia.com).- En Estados Unidos, Walmart expulsó y vetó a una pareja que portaba cubrebocas con la suástica nazi, esto en un supermercado al suroeste de Minnesota.

El pasado 25 de julio, una pareja ingresó a un Walmart a realizar sus compras utilizando unos cubrebocas nazi, ante la mirada de desaprobación de varias personas al interior de la tienda, la pareja hizo gestos desafiantes.

Según refirieron los implicados, portaban la mascarilla con el símbolo nazi en protesta política contra Joe Biden, uno de los posibles candidatos a la presidencia de Estados Unidos.

“Vivimos en un estado socialista”, dijo el hombre, mientras que la mujer se limitó a decir “no soy nazi, estoy tratando de demostrarles lo que va a pasar en América si votan por Biden, vivirán en la Alemania Nazi”.

This couple wore Nazi flags around their faces inside a Walmart in Marshall, MN to protest the statewide mask mandate that took effect today. I confirmed with a store manager. Video was posted to FB by Raphaela Mueller pic.twitter.com/t3v96PKh25

— Max Nesterak (@maxnesterak) July 25, 2020