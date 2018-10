Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Waste It On Me, la nueva canción de BTS en colaboración con el DJ Steve Aoki, ha salido a la luz para este lado del mundo (América) esta mañana y el ejército de fans ha estallado de felicidad, pues es completamente en inglés.

surpriseeee 😏we’re back! got a new collab w/ my brothers @BTS_twt coming at u tomorrow!! who wants to hear it now?? Tweet #WasteItOnMe to unlock a preview!

— Waste It On Me Aoki (@steveaoki) 24 de octubre de 2018