Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El youtuber Gabriel Montiel o mejor conocido como “Werevertumorro” ofreció disculpas por el video de recreación de apología a la violación que hizo en días pasados.

“Este video es para ofrecer una disculpa a todas las personas que ofendí con el video que subí hace algunos días. En ese momento no pensé. Fue una estupidez, una pendejada. Me lo hicieron ver varias personas cercanas y no tan cercanas, que me hicieron ver todas las razones obvias”, dijo Montiel.

En el video pasado de dicha apología, se observa como si alguien estuviera despertando y de pronto viera que el influencer está encima (de la persona) y sin ropa. Mientras que Montiel comenta : “¿Qué pedo wey?, este… este… Ah la madre, sigo pedo. ¿Tú también? (…) Me caí, estábamos desnudos, no sé que pedo, wey ¿Qué pedo?”.

Escribir comedia no es fácil. Hacer estas idioteces, cualquiera. En este vídeo, @werevertumorro hace apología de la violación para «hacer reír». El wey todavía dice «borrado de todos lados», esto es internet, nada se borra. #WereverViolador pic.twitter.com/S23rJl6MrD — Francisco Ramírez (@franciscorzaher) November 8, 2020

Por: Redacción/E