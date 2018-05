Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Sabemos que WhatsApp se ha hecho una herramienta indispensable para todos nosotros y ahora ha llegado una nueva función: videollamadas grupales.

📝 WhatsApp beta for Android 2.17.443: what’s new?

Show all Contacts removed, Stickers and new clues about Group Calls!https://t.co/OQIm1mCq2X

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 4 de enero de 2018