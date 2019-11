Ciudad de México (MiMorelia.com).- Desde la tarde del pasado jueves, miles de usuarios sufrieron, sin saber las razones, del cambio de idioma en WhatsApp web y es que la red social “se agringo” y ahora solo aparece en inglés.

Ahora en lugar de mostrar la palabra “escribiendo”, aparece typing; el “en línea” fue cambiado por “online”

A través de otras redes sociales, cuentos de personas comentaron sobre la modificación en el idioma de WhatsApp.

Algunos mostraron su descontento, otros más han preguntado cómo pueden hacer que regrese el idioma español.

Tengo el whatsapp web en inglés y me molesssssta

No sirve el WhatsApp Web 8) xD está en inglish #WhatsAppWeb

Como puedo cambiar el idioma del WhatsApp web, se me ha cambiado al inglés sólo y no me gusta

— Marc (@Tiexable_) November 22, 2019