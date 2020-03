China (Rasainforma.com).- La ciudad de Wuhan (epicentro del brote de coronavirus), en China, levantará su cuarentena el próximo 8 de abril, anunciaron autoridades locales. Wuhan, de 11 millones de habitantes cumple dos meses de aislamiento.

Luego del contagio masivo en esta ciudad, ubicada en la provincia de Hubei, el ayuntamiento impuso a sus habitantes una cuarentena que comenzó el pasado 23 de enero.

La Comisión Nacional de Sanidad china no reportó en los últimos días contagios nuevos en Wuhan, hasta este martes, cuando un médico dio positivo a la prueba.

From tomorrow all people in #Hubei (except #Wuhan) who have green code health clearance can leave the Province. People in #Wuhan city can leave on the 8th of April. The #coronavirus lockdown down there is finally coming to an end. #China #covid19

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) March 24, 2020