El mes pasado te platiqué del mundo de las tasas al revés y como, contrario a cualquier lógica normal, cuando inviertes tu dinero en una institución bancaria estás perdiendo dinero en términos reales, es decir, ganas menos por intereses que lo que pierdes por inflación. Este escenario, que por cierto no sucedía desde hace muchos años, obliga a los ahorradores e inversionistas a buscar alternativas que les permitan, cuando menos, mantener el valor de su dinero. Si no alcanzaste a leer lo que te platiqué en Agosto puedes revisarlo aquí https://www.mimorelia.com/como-vivir-en-el-mundo-con-las-tasas-al-reves/

Ahora, entrando en materia, y continuando con las noticias no tan positivas, Banxico bajó nuevamente la tasa de referencia para dejarla, a partir de la semana pasada, en 4.25% anual que, quitándole los impuestos, queda en 2.80% neta al año. Podrías pensar que bueno, al menos deja algo de ganancias pero lo malo es que, también la semana pasada el INEGI publicó la inflación y ya va en 4.10% anual lo que implica que, con la tasa de interés actual realmente le estarías perdiendo un 1.3% al año a tu dinero. Para que puedas dimensionar lo que esto significa quiere decir que, por cada millón que hay en los bancos, se pierden 13 mil pesos de manera real.

Ahora, esto es una realidad y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo por lo que debemos adaptarnos y encontrar alternativas para que nuestro patrimonio, sea grande o pequeño, pueda resultar lo menos afectado posible.

Con esto en mente te tengo una recomendación para que la puedas estudiar y considerar… INVIERTE EN UDIS. Por si no sabes lo que son las Udis te platico que su nombre significa Unidad de Inversión y se trata de un instrumento que lo que hace es replicar, es decir igualar, el comportamiento de la inflación. Esto implica que, si la inflación ha subido en el año el 4.10% entonces las Udis han ganado el 4.10%

Al ser un espejo exacto de la inflación tu dinero nunca perderá valor ya que jamás ganará menos que esta. Y si aparte logras tener un instrumento que te pague los mismo que la inflación mas una tasa adicional entonces aseguras ganancias sin importar nada.

Te estarás preguntando en cual casa de bolsa, banco o casa de inversión puedes conseguir este tipo de instrumentos y la realidad es que en ninguna. Si bien en las casas de bolsa puedes invertir en unas cosas que se llaman Udibonos ya sea de manera directa o por medio de los fondos de inversión, la realidad es que, con las comisiones de administración o la volatilidad en los precios la ganancia será menor en el caso de los fondos o el monto para invertir será muy alto para el caso de los bonos.

Aunque no lo creas, la mejor forma de invertir en Udis sin requerir altos montos es en las aseguradoras. Existen pólizas de ahorro en Udis que te permiten no solo asegurar tu lana sino que tú también contarás con un seguro de vida que también estará en Udis. Si no te mueres al final del plazo recuperas tu lana con la ganancia de la inflación y la tasa adicional; pero si te mueres tus beneficiarios recibirán mucha más lana que la que tú habías ahorrado y también con la ganancia de la inflación y la tasa adicional.

Muchas personas cuentan con ahorros e inversiones en algún banco y con seguros de vida en otros bancos. Con este tipo de instrumentos tienes ambas cosas en un solo lugar, con una ganancia mayor y, al final del plazo, el seguro de vida te termina saliendo gratis.

En estos complicados tiempos que estamos viviendo necesitas hacerte de conocimiento y asesoría, es decir, necesitas tener “Inteligencia en Finanzas” (que bonito se escucha no?) pero, ahora, aparte de eso necesitas tener #inteligenciaenseguros y esa será la diferencia para que, cuando se acabe esta pesadilla dentro de 4 años, tengas un patrimonio que no haya sido afectado y cuentes con la seguridad de que ninguna de las decisiones tomadas por políticos incompetentes e ignorantes mermen lo que tantos años has tardado en construir.

Ante momentos de tanta incertidumbre surgen inversiones milagrosas que te ofrecen ganar mucho sin hacer nada y necesitas tener mucho cuidado. Invierte solamente en instituciones registradas y reguladas porque sino corres el riesgo no solo de que no te cumplan con las ganancias que te prometieron sino que tal vez no vuelvas a ver ni tu propia lana.

Si tienes alguna duda de cómo puedes aprovechar los ahorros en UDIS pregúntame y con gusto te lo explico; al final lo único que perderás es ignorancia y conocerás alternativas seguras, eficientes y disponibles para que puedas poner a trabajar tu lana.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieras que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi Twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/