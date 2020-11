Estados Unidos (MiMorelia.com).- Los nominados a los Grammy 2021, fueron revelados este martes por medio de un live en donde varios artistas presentaron las diferentes categorías, para llevarse el premio de lo mejor de la música, según la academia.

Por primera vez artistas como BTS y Megan The Stallion obtuvieron una nominación al mérito musical con sus últimos éxitos. Megan con solo 25 años de edad, logró estar en una de las listas y por su parte BTS, está representando a todo Corea.

Justin Bieber agradeció sus nominaciones a los #GRAMMYs pero aclaró que “Changes” NO es un álbum pop, si no R&B y por lo tanto está nominado a la categoría incorrecta 👀 #MTVNewsLA pic.twitter.com/f1ngGi0NXM

Mejor interpretación de dúo/grupo de pop:

Aquí algunas reacciones:

VIDEO DE NOMINACIONES:

.@NickyBenedetti, @MickeyGuyton, @DuaLipa, and more are set to announce the #GRAMMYs nominees tomorrow morning. 👏

Don't forget to set your reminders! ⏰ ⬇️ https://t.co/x2Vmiu1eTB

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) November 24, 2020