Última semana de noviembre y ya estamos en la recta final del año, y eso significa que empiezan los festejos, los compromisos, las cenas de todo tipo: en el trabajo, con los amigos, familiares, posadas con niños, etcétera. A estas alturas ya empezamos a saturar nuestra agenda de celebraciones navideñas, época en la que aprovechamos para ver a personas que en todo el año no frecuentamos; nos reencontramos también con familia que vive fuera de nuestra ciudad o, mejor aún, nos tomamos vacaciones para viajar y pasar algunos días fuera de casa.

Para muchos, también con el fin de año, se va la oportunidad de llevar buenos hábitos y rutinas que te impulsan y te llevan a tener un estilo de vida saludable, y entonces, como buenos hombres del mañana, nos viene a la mente la típica frase “empezando el año me aplico con…”: hacer ejercicio, ponerme a dieta, arreglar asuntos emocionales, buscar un trabajo que me dé más satisfacción, y para eso, cuando te rindes, cuando desistes, cuando pierdes las ganas de intentarlo, cuando ya no le encuentras sentido a algo, justo para eso, existe la frase ¡tirar la toalla!

Si llevas todo el año tratando de comer más saludable y tienes ya una rutina de ejercicio establecida, no rompas con todo lo que ya lograste; ¡para ti no es momento de tirar la toalla! Definitivamente, hay momentos en que se vale ser flexible y se vale disfrutar todo lo que implican las fiestas decembrinas, pero tampoco caigas en la tentación del destrampe y los excesos, pues perderás mucho de lo que lograste este año, que seguramente te propusiste hace un tiempo.

Y si eres de las personas a las que a estas alturas les empieza a caer el veinte de que les urge tener hábitos más saludables, o que es importante bajar de peso o mantenerlo, o tu salud te está pidiendo a gritos que hagas algo por ti, ¡tampoco tires la toalla! Empieza desde hoy a modificar e implementar hábitos que te ayudarán a empezar el año con todo, sin tener que empezar de cero.

Para que no te pase, y termines el año sintiéndote bien y empieces el 2019 con el pie derecho, te comparto unos tips que seguramente serán útiles durante este mes:

1.- Si tienes cenas o comidas fuera de casa: eso implica mesas llenas de botanas, bebidas alcohólicas y postres de todo tipo. Entonces te sugiero que siempre, antes de salir de casa, comas algo nutritivo y que controle tu hambre y ansiedad; de este modo, no llegarás a tu evento con ganas de acabar hasta con la última rebanada de pastel. Sugiero que comas algo que contenga proteína, una buena grasa y una fuerte de carbohidrato complejo; por ejemplo, 2 taquitos de algún guisado que tengas en casa, como carne de res o pollo, con 3 rebanadas de aguacate y tortilla de nixtamal. Si estás fuera de casa, carga contigo nueces, almendras y semillas; un puño de éstas hará la diferencia.

2.- Consume bebidas que, de preferencia, no tengas que mezclar con refrescos, ya que el contenido de azúcar de éstos es excesivo, acaban con nuestras bacterias intestinales, juegan con nuestra insulina y glucosa y generan ansiedad, lo que hace que tengamos más necesidad de consumir carbohidratos y que éstos impacten de manera negativa en nuestro peso y salud. Toma con moderación y elige bebidas como un buen vino tinto, un buen mezcal o tequila.

3.- Si vas a salir de viaje, busca lugares para comer que, de preferencia, no sean de comida rápida; elige siempre proteínas magras y acompáñalas con ensalada y verduras; no olvides las grasas saludables: aceite de oliva, aguacate, un buen salmón; esto ayudará a que tu energía dure más tiempo y que tu ansiedad por estar comiendo entre comidas se vaya. Además, evita el pan y galletas que siempre ponen en la mesa mientras esperas tu comida. Aquí también puedes aplicar comer un puño de nueces, almendras y semillas antes de ir al restaurante.

4.- Si haces ejercicio, trata de seguir tu misma rutina. Es común que los gimnasios se vacíen en esta época; si por tiempo o compromisos es difícil o si tu intención es empezar a activarte, no lo dejes para enero; asiste los días que sí puedas al club o al gimnasio y, en la medida de lo que puedas, deja de usar elevadores y sube escaleras, estaciónate lejos de los lugares a los que asistes para que te obligues a caminar, descarga alguna aplicación de ejercicios rápidos para realizar en casa. Y si estás fuera de tu ciudad, acude al gimnasio del hotel, conoce la ciudad a pie o implementa también el uso de alguna aplicación de activación física en tu celular.

Si quieres más información y tips para no tirar la toalla este fin de año, mándame un correo a esquivelmariaisabel@yahoo.com y sígueme en mi página de Facebook: Trofología y Alimentación Consciente.

AC