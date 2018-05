Desde finales de Abril ha habido toda una telenovela en cuanto a si unos hackers se metieron hasta la cocina de Banco de México (Banxico) y que se robaron una lana. Ha habido mucho hermetismo en los detalles del cómo sucedieron las cosas lo que ha dado espacio para que la gente invente historias de espías malignos que se van a robar el dinero de la gente. Para echarle más calor a la hoguera se empiezan a dar retrasos en las transferencias hechas por medio del sistema SPEI e incluso algunas de ellas (aunque muy pocas) han tardado más de 15 días en llegar.

Obviamente todo esto es un caldo de cultivo para que comiencen a surgir las leyendas urbanas, que la gente se ponga nerviosa y saque conclusiones que no siempre están relacionadas con la realidad.

Pero no te preocupes, como siempre, aquí estamos para decirte la mera tru (la neta) de todo este relajito. Empezando por el principio te platico que en Agosto del 2004 entró en funcionamiento el sistema SPEI que significa Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios y se trata de un método informático mediante el cual puedes mandar dinero de una cuenta a otra cuando se encuentra en un banco distinto. Estarás de acuerdo que no se podría mandar el dinero directamente de una cuenta a otra porque sería muy fácil que alguien se metiera en medio y se lo clavara. Por cuestiones de seguridad y supervisión Banxico es quien controla el sistema SPEI por lo que el proceso es muy fácil: Tu mandas la lana desde tu cuenta mediante una instrucción la cual llega a una cuenta “concentradora” del banco quien le pide permiso a Banxico para mandar esa lana. Banxico revisa que dicha instrucción cumpla con ciertos requisitos de seguridad y le avisa al banco receptor. Hasta este momento la lana todavía no se mandaba. Es hasta entonces que el tu banco te quita el dinero de tu cuenta y lo manda a Banxico para que sea él quien se lo mande a su vez a una cuenta “concentradora” del banco receptor quien, después de validar otras medidas de seguridad, se lo abona en la cuenta final de la persona que recibe.

Es por este proceso por el que, en ocasiones, puede darse el caso de que tú mandes una transferencia y aún y cuando ya te quitaron el dinero, la persona a la que se la mandaste no lo ha recibido.

Para todo esto te comento que los niveles de seguridad informática que tiene Banxico son espectacularmente altas. Y entonces ¿qué pasó? Pues resulta que para poder comunicarse con Banxico, los bancos necesitan un sistema especial; algunos bancos desarrollaron uno propio y otros, para ahorrarse la molestia o el gasto, contrataron un sistema de un tercero y aquí es donde la puerca torció el rabo. Resulta que los hackers se metieron a este sistema tercero y se pusieron en el camino entre los bancos que usan ese sistema y Banxico. Ninguno de los bancos que tienen el sistema propio tuvieron bronca, solamente los 5 bancos que usan este mismo sistema de un tercero.

La neta a los bancos que chamaquearon fueron BanBajío, Inbursa, Banorte, Banjército y la casa de bolsa Kuspit. Ya varios de ellos han salido a decir que no, que ellos no fueron afectados pero la neta si fueron. Banamex no, ese fue un tema interno pero nada relacionado con lo de los SPEI. Otros bancos no alcanzaron a salir raspados pero ya se los andaban torciendo porque usan el mismo sistema y fueron Afirme, Ve por más, Zurich y JP Morgan.

Dado que la bronca fue por errores en la seguridad DE LOS BANCOS, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya inició una investigación y si resulta que se comprueba que fue culpa de las propias instituciones financieras no sólo los van a regañar, los van a multar por…

Ahora lo más importante, ¿de quién eran los 400 millones que se robaron? Pues de los propios bancos y de esas cuentas “concentradoras” lo que quiere decir que a NADIE le quitaron lana de sus cuentas. No se metieron ni a los sistemas internos de los bancos ni al Banxico, fue en el camino intermedio entre ambos así que no te preocupes que tus millones siguen estando seguros.

¿Qué cosas están pasando ahora? Para que le calcules te platico que si recibes dinero por SPEI a otro banco, no podrás retirar esa lana en efectivo ese mismo día sino hasta el día siguiente. Banxico puso este candado de 24 hrs para evitar que les peguen otra vez. Mientras arreglan su relajo las verificaciones están llevando más tiempo y se están usando sistemas alternos lo que implica que las transferencias, por el momento, son más lentas.

A mí lo que me llama la atención es que todo mundo habla de los bancos y cómo se los chamaquearon pero ¿quién habla de los hackers?; ¿Quiénes son, desde donde lo hicieron, quién los está persiguiendo? Ojalá cuando los agarren (ja ja) informen con más detalle.

Mientras tanto te voy a dar un tip que vale su peso en oro como agradecimiento a que seas mi ferviente lector, ¿listo?

¿Sabías que puedes revisar, ANTES de mandar su transferencia, si tu banco y el de la persona a la que le vas a mandar la lana están conectados correctamente al sistema? Con esto puedes decidir si mandas la lana o no. Si tu banco está conectado pero el de tu proveedor no entonces no mandes la transferencia porque no va a llegar y te van a tener con el Jesús en la boca.

La liga para que revises las conexiones de los bancos es esta:

http://www.banxico.org.mx/monspei/#todos

Úsala y te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Aparecen absolutamente todas las instituciones de México y su conexión en tiempo real.

Ya ves cómo es mejor estar informado a andar escuchando chismes en la calle? Ándele mijo, ahora si, siga usando las transferencias con seguridad.

