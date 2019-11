Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una trayectoria de décadas de trabajo especializado en derechos humanos, el africano de nacimiento y michoacano por convicción Jean Cadet Odimba On’etambalako Wetshokonda levanta la mano para dirigir por los próximos cuatro años a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), órgano que, desde su punto de vista, requiere de un perfil verdaderamente ciudadano.

Y es que –subrayó– sólo un perfil desligado de partidos políticos y otros grupos de interés en el estado puede reclamar a la administración pública en casos de violación a los derechos humanos de la población.

Originario de la República del Congo, país de África Central que abandonó a los 17 años para estudiar en Europa, pero radicado en México desde hace 20 años, de los cuales casi 15 ha vivido en Michoacán, el profesionista compartió en entrevista exclusiva por qué aspira (por segunda ocasión) a ser designado ombudsman estatal.

“La vez pasada me postulé y la decisión del Congreso no me favoreció, pienso que en esta ocasión hay más posibilidades, ya que han dicho que van a tomar en cuenta la capacidad e idoneidad del candidato para el nombramiento”, dijo.

¿Qué representa para Jean Cadet la Comisión Estatal de los Derechos Humanos?

–La Comisión Estatal de los Derechos Humanos es un órgano sumamente importante que vela por los derechos humanos de todos los michoacanos y todos los que transitan por el estado, y requiere de una atención muy especial del titular y de todos los que se involucran en la atención de los ciudadanos.

¿La visualiza como un organismo autónomo del gobierno que realmente vela por los derechos humanos de las personas?

–Hemos tenido opiniones distintas, porque los procedimientos y los procesos de atención a los ciudadanos establecidos en la CEDH en algunas ocasiones no cumplen con lo que establece la misma ley, y esto genera un sentimiento de desamparo.

Es una sensación popular ante la actuación del organismo, ya que ha sido siempre más cercano a los gobiernos en el estado y no ha cumplido cabalmente con la atención al ciudadano, por eso me gustaría, o deseo, que en esta ocasión se nombre a alguien que tenga una independencia ante las autoridades del gobierno, de los partidos políticos y otros grupos con intereses en el estado, para que el organismo pueda tener la autoridad moral y la capacidad de hacer su trabajo.

¿Con usted habría garantía de autonomía en la actuación de la CEDH?

–Así es, dado que yo no pertenezco ni he formado parte de ningún partido ni alguna asociación de poder en el estado; no tengo padrino político, no tengo alguien que me pudiera, de una u otra forma, pedir un favor para que no actuara de manera debida frente a una situación de violación de derechos humanos.

Considero que ya es tiempo de que Michoacán pueda contar con un ombudsman ciudadano, una persona informada, capacitada, especialista en la materia y que pueda realmente aportar a la sociedad.

Precisamente, por el hecho de no tener un padrino político al interior del Congreso, ¿se siente en desventaja respecto a otros aspirantes?

–La sensación de que en algún momento pueden regresar al viejo estilo de nombrar a las personas que pertenecen a los partidos políticos o que tengan alguna afiliación a una asociación o grupo de influencia o poder en el estado la tenemos todos los michoacanos; nadie puede negar esa realidad pasada, pero tengo la esperanza y la confianza de que esta legislatura, mínimo en este campo de los derechos humanos, pueda tomar una decisión realmente cívica.

Espero que con la representación que tienen de la ciudadanía, los legisladores nombren a una persona con la capacidad y la autoridad moral para poder reclamar a la administración pública en casos de violación a los derechos humanos.

¿Confía entonces en el procedimiento que llevará a cabo el Congreso para la definición del cargo?

–Conozco a algunos integrantes de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, sé que son personas serias, espero que no les gane el peso del antiguo sistema y vayan a ensuciar el procedimiento para el nombramiento del presidente de la CEDH. Tengo esa convicción, fe, les doy el beneficio de la duda, y espero que yo sea beneficiado con esa decisión.

¿Cuáles son sus credenciales de presentación en esta búsqueda del nombramiento?

–La formación, la capacitación en materia de derechos humanos. Soy una persona que funciona en base a la cultura del trabajo y del esfuerzo.

El doctor en Derecho ha publicado más de 25 libros de texto sobre derechos humanos y tiene más de 40 artículos internacionales y nacionales en la materia.

Durante más de cinco años laboró en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y actualmente es investigador de tiempo completo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

El profesionista domina el español y denota un trato accesible. Ha logrado múltiples reconocimientos a nivel local, nacional e internacional, entre los que destacan la medalla de plata otorgada por la Universidad Nueva Granada de Colombia; la medalla de plata de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la Presea Estatal al Mérito en Derechos Humanos, así como la medalla Vasco de Quiroga, que entrega la UMSNH.

Se declara listo para comparecer en breve ante los legisladores, pues ya tiene listo su plan de trabajo.

¿Qué nos puede adelantar sobre el mismo?

–Consta de tres apartados muy importantes para reducir las violaciones de derechos humanos y, por ende, bajar el número de quejas en la Comisión.

El primer bloque importante es la capacitación y la formación en materia de derechos humanos en las instituciones educativas, la sociedad civil organizada, las autoridades estatales y municipales.

El segundo consiste en buscar la forma de hacer alianzas y establecer coordinación con las instituciones públicas, sociedad civil y universidades para tener una coordinación para prever, organizar y promover una política de estado en materia de derechos humanos.

El tercer bloque es la atención a los derechos humanos de los ciudadanos, de una manera ordenada, conjuntando los esfuerzos con la sociedad civil que hoy en día se siente abandonada por la CEDH porque no colabora, no participa en la elaboración de los proyectos y programas de derechos humanos en el estado.

Vamos a crear una oficina especializada para atender a las organizaciones de la sociedad civil, y a tramitar todas las quejas que llegan para que tengan una respuesta urgente, que su atención sea casi inmediata y la comisión por fin pueda tener eficacia en su actuar.

“Busco la presidencia de la CEDH por convicción; creo que tengo los elementos para aportar y subsanar las deficiencias que tiene el organismo”. “La población michoacana es muy hospitalaria y merece algo de mí. La sociedad que me ha acogido necesita una retribución”.

Perfil de Jean Cadet Odimba On’etambalako Wetshokonda

Originario de la República Democrática del Congo

Va a cumplir 15 años de residencia en Michoacán

Edad: 54 años

Estado civil: casado (con una michoacana)

Padre de 4 hijos

Secretario técnico del Instituto de Defensoría Pública del estado de Michoacán

Profesor investigador titular C de tiempo completo con carácter definitivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Estancia postdoctoral en Derecho realizada en la Universidad de Guadalajara, Jalisco, 2008-2010.

Doctor en Derecho, con mención honorífica, por la División de Estudios de Posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.

Cursó estudios complementarios en Administración Pública Internacional en la Universidad de Lovaina la Nueva (Louvain la Neuve), en Bélgica, 1998.

Estudió la Licenciatura y la Maestría en Derecho en la Universidad de Atenas, Grecia, 1991-1997.

Por: Sayra Casillas/CA