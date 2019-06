Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Netflix llega potente este mes de julio con los estrenos de varias series que muchos estaban esperando, entre ellas la temporada final de Orange is the New Black y una nueva de Strager Things.

Hace unos días el elenco de Orange subió un video emotivo en el que cantan la canción del intro a cargo de Regina Spektor, con este video anunciaron su última temporada y por tal motivo esta sería una de las series con más audiencia que espera ver en qué termina la historia de las custodias.

Por otro lado, llega otra serie que fue un éxito en todo el mundo pero que muchos ya no vieron factible el hecho de tener otra temporada, hablamos de La Casa de Papel, la serie española con una trama emocionante que dejó intrigados a más de uno llega con su tercera parte.

Y aquí te dejamos la lista completa ¿estás listo para tumbarte en tu cama, sillón e invitar a esa persona especial?

1 de julio

Designated Survivor: 60 días

Rupauls Drag Race: Temporada 10

Requiem por un sueño

Tres Reyes

Blade Runner: The Final Cut

4 de julio

Stranger Things 3

10 de julio

Reunión Familiar

12 de julio

El secuestro de Stella

Los 3 de abajo: relatos de Arcadia: Parte 2

4 Latas

18 de julio

Obsesión Secreta

19 de julio

La Casa de Papel 3

Siant Seiya: Los Caballeros del Zodiáco

Queer Eye: Temporada 4

25 de julio

Otra Vida

Workin’s Moms: Temporada 2

26 de julio

Orange is the new Black: Temporada 7

Sugar Rush: Temporada 2

Amigos de Armas

28 de julio

Sing: Ven y Canta

31 de julio

Operación hermanos

APMA