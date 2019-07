Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, desenmascaró a su mamá en plena entrevista para «Primer Impacto»; la joven aseguró que la autora de «Yo te esperaba» no es la Guzmán.

Una vez más el apellido Guzmán está envuelto en escándalo; en esta ocasión Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, son las protagonistas.

En una entrevista para «Primer Impacto», la joven que comienza su carrera en el medio, dijo; «No, ella no escribió Yo te esperaba» , y ante la pregunta que entonces quién la escribió respondió que ella no sabe, «y estaría muy enojada yo si fuere ese alguien más».

«Yo te esperaba» es un tema que ha tocado miles de corazones desde que en 1992 salió a la luz.

La canción es todo un himno de las madres, y no hay fiesta de XV años que no esté presente la melodía, que por cierto está dedicada a la misma Frida Sofía.

Aquí el video donde Frida lo dice: dale play ¡y al minuto 4.20!

RMR