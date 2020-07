Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, María Itzé Camacho Zapiaín, evidencio que lejos de tener un acercamiento con autoridades locales, ArcelorMittal México presuntamente ha buscado la intervención de «altos mandos» en otros niveles de gobierno, por lo que advirtió: «ya no hay compadrazgos, aquí se cumple la ley».

En la conferencia de prensa que ofreció este lunes, señaló que no ha tenido comunicación con representantes de la trasnacional, luego de que el pasado jueves fue clausurada parcialmente la sede en Lázaro Cárdenas por no contar con licencia de funcionamiento, presentar adeudos en el pago del predial y no tener un Programa Interno de Protección Civil validado por autoridades en la materia.

Realizamos la clausura parcial de la empresa #ArcelorMittal, por operar bajo una serie de irregularidades, como el no… Posted by Gobierno de Lázaro Cárdenas on Thursday, July 23, 2020

Dijo que ya se regularizó la situación de otras empresas grandes asentadas en el puerto, como Fertinal, de manera que ArcelorMittal es la única señalada por incumplimiento.

La alcaldesa indicó que a la fecha esta empresa siderúrgica no ha entablado comunicación con el ayuntamiento, por lo que advirtió: «Si quiere arreglar un problema legal con la localidad, es con la primera que debe tener acercamiento. Ha tratado y hemos sabido que han querido buscar a algunos funcionarios de alto nivel para que intervengan por ellos, pero no es así, ya no hay compadrazgos, ya no hay amiguismos, aquí se cumple la ley, y es todo lo que pedimos».

Por: Sayra Casillas/rmr