Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La aplicación móvil de fotografía Instagram, ha eliminado en las últimas horas la opción de agregar GIFs en las historias. Una de las actualizaciones favoritas de los usuarios ahora ha quedado desactivada.

Aunque en un principio los usuarios creían que se trataba de un error, la razón fue revelada en el blog Tech Crunch, cuando encontró una publicación de una usuaria de Twitter que denunció que al buscar en GIFs con la palabra “crimen”, aparecía un contador que enumeraba las muertes de personas de raza negra.

This blatant RACISM @instagram @kevin is unacceptable. When you search ‘crime’ for gifs, a “Nigger crime death counter” appears with a MONKEY cranking it & a white guy telling the “bonzo” to watch the numbers #Instagram #blacklivesmatter @TheAffinityMag REMOVE & APOLOGIZE NOW pic.twitter.com/dOnJFBcHCW

— Lyauna Augmon (@LyaunaAugmon) 7 de marzo de 2018