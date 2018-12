Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Spotify ha compartido su micrositio Spotify Wrapped, para que puedas conocer tu resumen de música en este año 2018 y otros datos interesantes.

A partir de este 6 de diciembre puedes acceder a datos como: la canción que escuchaste primero del 2018, el artista nuevo que buscaste este año, así como cuántos minutos pasaste reproduciendo las canciones de tu artista más escuchado y qué canción fue tu número 1.

Entre las canciones más escuchadas domina el reggaetón romántico, encabezadas por Déjala que Vuelva de Piso 21 junto a Manuel Turizo, seguida por Bella de Wolfine y Me Niego de Reik, Ozuna y Wisin.

En inglés, los artistas más escuchados en México fueron Drake, Ariana Grande, Cardi B y Camila Cabello.

Your #2018Wrapped is here 🎉

Find out your most streamed songs, artists, podcasts, and playlists of the year ▶️ https://t.co/owfUgXEQ4Q pic.twitter.com/j9hGWLxWPM

— Spotify (@Spotify) 6 de diciembre de 2018