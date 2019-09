México (MiMorelia.com/Redacción).- Mario Kart Tour, el juego del plomero que va en carro, ya está disponible para las plataformas Android e iOS, lo mejor: gratis.

Después del anuncio de la llegada de este icónico juego a los celulares, por fin, los amantes de los videojuegos podrán pasar horas jugando Mario Kart Tour.

Como cualquier otra aplicación de Android, este juego está disponible en la Play Store, que al momento marca más de cinco millones de descargas, con apenas un día de ser puesta en la plataforma; asimismo, si eres iOS, la app está disponible en la AppStore.

Quienes ya lo descargaron y lo han jugado se han manifestado en redes:

Mario Kart Tour me ha gustado infinitas veces más que Super Mario Run. #MarioKartTour pic.twitter.com/hd1KeCsNPt

Acabo de descargar MarioKart Tour y puros personajes de niña me dan 😂😭. pic.twitter.com/QbcvuketLT

No podía dormir asi que me he sacado el 100% de todas las putas copas del Mario Kart Tour pic.twitter.com/2DQssZP9nr

— Álvaro // El ábside (@TheAbsyde) September 25, 2019