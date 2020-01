China (MiMorelia.com).- La cifras de los fallecidos por el contagio del coronavirus ha incrementado a seis, así lo dio a conocer la autoridad de Salud de la provincia oriental de Zhejiang en China.

El misterioso virus que se detectó en China, ha generado la muerte de seis personas, hasta el 20 de enero de 2020.

Son 258 personas detectadas como «infectadas», 15 de ellas son médicos, de ellas 227 se encuentran bajo tratamiento. 16 pacientes se encuentran en estado de gravedad.

Pasajeros de vuelo en Wuhan (ciudad donde surgió el virus) son examinados para detectar a posibles infectados del nuevo coronavirus en vuelos domésticos.

El brote se ha propagado a varias ciudades de China, entre ellas Shanghái y Pekín.

Al respecto, la OMS indicó que su comité de emergencia analizará este miércoles si la nueva cepa de coronavirus representa «una emergencia de salud pública de alcance internacional».

BREAKING: WHO Director-General @DrTedros will convene an Emergency Committee on the novel #coronavirus (2019-nCoV) under the International Health Regulations.

The Committee will meet on Wednesday, 22 January 2020. pic.twitter.com/w3w7ZuoTeG

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 20, 2020