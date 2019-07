Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La actriz Yadhira Carrillo no ha dejado solo a su esposo Juan Collado, quien se encuentra detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Desde hace unas semanas, la esposa de Collado comentó que su marido estaba delicado de salud debido a su diabetes que padece, y ahora reveló que los doctores le diagnosticaron un problema en sus pulmones.

“Están viendo ese asunto porque le encontraron en sus pulmones unas manchas, pero ya les daremos un escrito que explicará qué tiene y qué se le va a hacer”,expresó la artista.

También dejó en claro que su pareja no cuenta con ningún privilegio en la prisión, a pesar de los rumores de que recibe un mejor trato que los demás reos.

“No podemos tener privilegios, por ahí me decían que, si entro con tacones, pero no, son muy estrictos, no podemos pasar absolutamente nada que no sea beige, dos veces me regresaron las toallas porque eran blancas, etcétera, cosas así, hay que apegarse siempre a la ley, no puedes buscarte problemas por detalles tan chiquitos”, explicó.

Además, descartó que estén pasando por un mal momento económico a pesar que se diera a conocer que ella era una de las ocho personas cercanas al abogado que se le bloquearían sus cuentas bancarias.

CA