Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Tras las acusaciones de parte de su exnovio, Douglas Martin, de querer recibir un porcentaje de las ganancias de su canal de YouTube, Yanet García dio una contundente respuesta a tales declaraciones.

En un comunicado difundido en las redes sociales, la chica del clima aclaró que siempre ha luchado por ser independiente y admitió que Douglas ya no es el chico de quien se enamoró, y que él la cambió por dinero.

Quienes me conocen saben que soy una persona entregada, trabajadora y perseverante. Ahora desconozco de quien estuve enamorada. Creo en la justicia y en la valentía y por eso estoy señalando falsedades a las que no me pienso prestar, mucho menos si es para conseguir un fin económico, pues sin duda mi expareja decidió cambiar el amor incondicional por el dinero, o como bien le llaman en las plataformas digitales, la monetización.