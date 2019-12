Ciudad de México (Rasainforma.com).- La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky indicó que será en el 2021 cuando podría llevarse a cabo la elección interna para renovar la dirigencia de Morena.

La actual dirigente morenista calificó como “desastre” el tema del padrón electoral y culpó a Francisco de la Huerta y Gabriel García sobre ese asunto.

Cabe recordar que en septiembre del 2020 comienza el proceso federal, por lo que después de ello los partidos políticos no pueden realizar elecciones internas hasta que las federales concluyan.

“En ocho meses no la libramos”, dijo Polevnsky en referencia a la organización de la elección interna de Morena, “iniciando procesos electorales federales no se puede tampoco realizar elección (interna)… No es algo que nosotros planeamos, es algo que así se contempla”.

La morenista confía en que hay mafurez al interior del partido y pondere la unidad. Señaló que tienen pendiente la actualización del padrón electoral y la credencialización de Morena.

El tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impuso el plazo para procesos internos hasta finales de enero, pero como Morena no lo hará, al cumplirse el plazo entrará “en automático” una jurisprudencia que otorga una prórroga.

Por: Ariana Castellanos/CA