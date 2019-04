Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La diputada federal por el extinto Partido Encuentro Social, Nayeli Salvatori, causó revuelo por un tuit dirigido a sus opositores, alegando que ello no “traga” de sus impuestos, sino de su marido.

En un mensaje publicado la mañana de este sábado, la legisladora por el estado de Puebla aseguró que ella trabaja por amor a México, y no por necesidad.

“No se confundan, yo no ‘trago’ como dicen ustedes de sus impuestos, yo ‘trago’ de mi marido, afortunadamente trabajo por amor a mi país no por necesidad”, escribió.

— Nay Salvatori (@Naysalvatori) 6 de abril de 2019