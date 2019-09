Ciudad de M茅xico (Rasacandela.com).- Yolanda Andrade ha decidido aclarar las razones que la llevaron a revelar su relaci贸n con聽Ver贸nica Castro y es que asegura no fue una relaci贸n pasajera.

Entre las declaraciones de la conductora de Monse & Joe se encuentran que su relaci贸n dur贸 cinco a帽os.

芦Estoy cansada, porque esto se hizo muy grande, 驴cua虂l es la noticia?, nos casamos, si虂, es cierto y ya paso虂, ella debi贸虂 contestar eso».

El motivo m谩s fuerte que, seg煤n Andrade, la llev贸 a revelar la relacion se encuentra la declaraci贸n que di贸 «La Vero» con Maxine Woodside, en donde dijo: 鈥渆n esta vida no voy a ser lesbiana鈥, algo que le pareci贸 muy ofensivo para la comunidad LGBT.

鈥淣unca lo hubiera confirmado si Ver贸nica no hubiera detonado ese misil que avent贸 al decir que no era lesbiana, yo he tenido muchas parejas, pero muchas, y jam谩s en la vida he dicho ni voy a decir qui茅nes son porque hay un c贸digo personal禄.

鈥淪i ofend铆 a alguien diciendo la verdad, ofrezco una disculpa.鈥濃ijo Andrade.

CA