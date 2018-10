Ciudad de México (Rasadeportes.com).- A dos días de su estreno oficial en la Liga MX, la Federación Mexicana de Futbol realizó este miércoles 17 de octubre el Evento Interactivo de Introducción al Video Assistant Referee (VAR).

El evento, realizado en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México, contó con la presencia del presidente de la FMF, Yon de Luisa, así como también del presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio.

El primero en tomar la palabra fue Brizio Carter, que se mostró emocionado por la introducción del VAR en el futbol mexicano: “Estamos muy emocionados los que conformamos la familia de la FMF, este trabajo de tantos meses está a punto de ver la luz, de que nazca este proyecto maravilloso, perfectible. Lo que había que poner a punto ya lo logramos. Los invitamos a sumarse a este proyecto”.

Posteriormente, de Luisa tomó el micrófono para aclarar dudas puntuales sobre el VAR:

“Primero que nada, quiero hablar de lo que se ha especulado las últimas semanas, sobre si hay dependencia de las tomas de las televisoras. Eso es en todo el mundo, en los mundiales así funciona. La señal es de la FIFA y de ahí la mandan al VAR, en todas las ligas la señal es de las empresas que tienen los derechos de televisión, nadie más puede, ellos generan”.

Por otra parte, el jerarca de la FMF puntualizó que no dependerán de las televisoras para el uso de las repeticiones de las jugadas que sean consultadas: “No vamos a depender de los productores de las televisoras, para ver las repeticiones, éstas las hace la gente adentro de nuestra camioneta, tenemos las cámaras y esas señales no pueden no mandar señal; todo lo que llegue en vivo, es el material para que el VAR y el árbitro central tome la mejor decisión posible”.

Finalmente, de Luisa no quiso revelar el costo del VAR, que fue asumido en su totalidad por los 18 clubes de la Primera División: “No me gustaría entrar en el detalle del costo aproximado, pero la decisión del costo lo asumen los clubes, es como el pago de los árbitros, pensemos que se incrementó, con el sentido de tener un mejor trabajo para el beneficio del fútbol y de los dos clubes que están participando en la cancha y fue una votación unánime”.

El primer partido que contará formalmente con el VAR en el Apertura 2018 de la Liga MX será el Atlas vs Veracruz, a celebrarse este viernes 19 de octubre en punto de las 21:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).

*Información de fmf.mx fue utilizada para la redacción de esta nota periodística.