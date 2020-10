Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Yordi Rosado por fin rompió el silencio sobre lo que pasó el día de la nominación de Big Brother VIP en la que la suma no le daba los cinco puntos a repartir.

Y es que como se recordará el video de Yordi Rosado es uno de los más recordados de la televisión de antes debido al momento gracioso cuando el conductor fue tachado de no saber contar.

Yordi Rosado estuvo en “Miembros al aire” con Paul Stanley, Mauricio Mancera y Jorge “El Burro” Van Rankin, donde dijo también que su participación en Big Brother VIP fue su peor error.

“Tengo muchos fracasos, pero yo creo que el peor definitivamente fue Big Brother. A mí no me gustó Big Brother porque es mucho movimiento de emociones, se me acababa de morir mi mamá, me ponían todo el tiempo la música de mi mamá y además soy chilloncito”.

Asimismo, contó su sentir y por qué cree el que no le cuadraron los números para el reparto de los cinco puntos.

“Me llevan al confesionario y me dicen ‘reparte cinco puntos entre tres habitantes’, no pude contar en ese momento, me da pena ajena por mi familia, con mis hijos. Soy terrible con los números, bajo presión soy peor”.

Por: Redacción/R