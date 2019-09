Por: Adoración Araiza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Autoridades regulatorias de Estados Unidos multaron a YouTube con 170 millones de dólares por violar las leyes de privacidad de niños.

En este sentido, la empresa deberá resolver las acusaciones de que recopilaba datos personales de menores de edad sin consentimiento de sus padres, según lo reveló un comunicado de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), que indicó que Google, “matriz de YouTube”, fue multada con 136 millones de dólares y 34 millones de dólares adicionales al estado de Nueva York para resolver acusaciones similares.

Google and YouTube will pay record $170 million for alleged violations of children’s privacy law. FTC, @NewYorkStateAG allege companies collected kids’ personal info from child-directed YouTube channels w/o parental consent: https://t.co/rTehy18zyl #privacy #COPPA pic.twitter.com/qgxs4I1IFC

— FTC (@FTC) September 4, 2019